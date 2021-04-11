شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر يونايتد» يراقب «كولوسيفسكى» للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن مانشستر يونايتد الإنجليزى يفكر فى التعاقد مع مهاجم يوفنتوس الدولى السويدى ديان كولوسيفسكى، وذلك بعد تألقه اللافت رفقة السيدة العجوز هذا الموسم حيث شارك فى 37 مباراة فى جميع المسابقات، وساهم بخمسة أهداف وأربع تمريرات حاسمة فى هذه الفترة.

وانضم كولوسيفسكى البالغ من العمر 20 عاما إلى يوفنتوس قادماً من أتالانتا فى يناير 2020، لكنه أمضى موسم 2019-20 على سبيل الإعارة مع بارما، وسجل 10 أهداف وساهم بتسع تمريرات حاسمة خلال فترة رائعة.

وذكر موقع «كالتشيو ميركاتو» أن مانشستر يونايتد على استعداد لاستكشاف إمكانية التعاقد مع الدولى السويدى خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى الوقت الذى أشارت فيه تقارير إيطالية أخرى إلى أن البيانكونيرى غير مهتمين حاليًا بالسماح للاعب الشاب بمغادرة قلعة تورينو.

ويمتلك اللاعب الشاب الذى يلعب فى مركز الجناح الأيمن هذا الموسم عقدا مع فريق السيدة العجوز حتى صيف عام 2025.

وحقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على مضيفه غرناطة الإسبانى بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب « نويفو لوس كارمينيس»، فى ذهاب ربع نهائى مسابقة الدورى الأوروبى للموسم الحالى 2020 – 2021.

ويرغب مانشستر يونايتد فى القتال على بطولة الدورى الأوروبى، لاسيما بعد اقتراب غريمه التقليدى مانشستر سيتى من الفوز بلقب البريميرليج.