شكرا لقرائتكم خبر عن «يوفيتش» يحسم مصيره مع «فرانكفورت» الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الصربى لوكا يوفيتش وجهته المقبلة فور انتهاء إعارته من ريال مدريد إلى آينتراخت فرانكفورت الألمانى بنهاية الموسم الحالى. الدولى الصربى غادر النادى الملكى فى يناير الماضى، للالتحاق بفريقه السابق معارًا لمدة 6 أشهر، للحصول على فرصة اللعب بانتظام.

وقال صاحب الـ23 عامًا لصحيفة «بيلد»: «أنا لاعب فى ريال مدريد، والجميع يعرف ذلك، وسأعود إلى الفريق بنهاية الموسم». وأشار المهاجم الشاب إلى تفضيله العودة إلى فرانكفورت من جديد، رغم امتلاكه عروضًا من أندية فى وضع أفضل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لاعتقاده بأن الفريق الألمانى لديه ما كان يحتاج إليه.

وأكد يوفيتش أنه حريص على مساعدة فريقه لإنهاء الموسم فى مركز أفضل يستحقه بعد النتائج التى حققها منذ بداية الموسم. يذكر أن يوفيتش انضم إلى النادى الملكى فى صيف 2019، قادمًا من فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم يستطع تسجيل أكثر من هدفين على مدار عام ونصف.