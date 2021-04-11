شكرا لقرائتكم خبر عن «باكايوكو» يعرض نفسه على «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير صحفى أن تيموى باكيوكو، لاعب فريق تشيلسى الإنجليزى، يبحث عن وجهة جديدة للرحيل، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وتنتهى إعارة اللاعب «باكايوكو» مع نابولى فى الصيف المقبل، بينما ينتهى عقد اللاعب مع تشيلسى فى صيف 2022.

ووفقًا لموقع «فوت ميركاتو»، فإن نابولى لا يخطط لشراء عقد «باكايوكو» من تشيلسى، وسيتخلى عن اللاعب بمجرد انتهاء الموسم الحالى. وأشار إلى أن ممثلى «باكايوكو» عرضوا اللاعب على مسؤولى باريس سان جيرمان للتواجد فى «حديقة الأمراء»، بداية من الصيف المقبل.

وأوضح أن «باكايوكو» سيرحل عن تشيلسى بمقابل مادى صغير لأن عقده ينتهى بعد عام فقط، ولم يحظَ بالمشاركة مع البلوز خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما منذ تولى توماس توخيل المهمة الفنية للفريق.

وذكر الموقع الفرنسى أن ليوناردو، المدير الرياضى لسان جيرمان، لم يتخذ القرار بعد بشأن صفقة «باكايوكو».