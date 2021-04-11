شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تُقرب «ديبالا» من الرحيل عن «يوفنتوس» فى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفى تزايد التوتر بين يوفنتوس ونجمه باولو ديبالا، حيث يفكر اللاعب فى الرحيل عن السيدة العجوز.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، أن يوفنتوس قدم عرضًا لديبالا فى الصيف الماضى بقيمة 10 ملايين يورو كراتب سنوى، لكن اللاعب رفضه.

وأضافت أن يوفنتوس سحب العرض المقدم إلى ديبالا، بعدما حضر اللاعب، الحفل الذى أقامه زميله ماكينى، وجرى انتهاك القواعد الوقائية ضد كورونا.

وأشارت إلى أن وكيل اللاعب فى انتظار عرض جديد من السيدة العجوز، لكن التوتر بين النادى واللاعب يتزايد، ويمكن أن يرحل ديبالا عن يوفنتوس بالمجان عند نهاية عقده فى 2022.

من جهة أخرى، قال خورخى أنطون، وكيل أعمال ديبالا «باولو لن يستسلم أبدًا، إنه أقوى من الإصابات، أراد أن يترك بصمته، ودخل الملعب وأحرز هدفًا على الفور».

وأتم «نفكر فى الحاضر، ديبالا يريد اللعب فقط والقيام بعمل جيد فى الجزء الأخير من الموسم».

على جانب آخر، أكد جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو لاعب وسط نادى تشيلسى الإنجليزى أن الأخير يريد العودة للعب فى إيطاليا.

وصرح سانتوس لراديو Kiss Kiss «جورجينيو يريد العودة لإيطاليا، لو نابولى يرغب به فسنستعد لذلك». وواصل: «ثمنه 50 مليون يورو، عقده مع تشيلسى ممتد لـ2023. أعتقد أن رومان أبراموفيتش (مالك تشيلسي) سيعرض التجديد عليه قريبا».

وأتم: «جورجينيو ليس مهتما فقط بيوفنتوس، بل بإنتر ميلان وميلان أيضا».

ويخوض جورجينيو (29 عاما) موسمه الثالث مع تشيلسى منذ رحل عن نابولى مقابل 57 مليون يورو.

وشارك جورجينيو فى 128 مباراة مع تشيلسى وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وتوج مع الفريق بالدورى الأوروبى فى موسم 2018-2019.