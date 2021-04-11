شكرا لقرائتكم خبر عن «ميلان» يدخل فى مفاوضات مع «فاسكيز» لضمه فى «الميركاتو الصيفى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، أن ميلان يسعى للحصول على خدمات أحد اللاعبين المميزين فى صفوف ريال مدريد خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن ميلان يستهدف بشكل رئيسى التعاقد مع جناح أيمن خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لذلك وضع مسؤولوه لوكاس فاسكيز ضمن أهدافهم. وينتهى عقد اللاعب الإسبانى مع ريال مدريد فى الصيف المقبل. ولم يوافق فاسكيز على عروض التجديد مع الميرنجى حتى الآن.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مسؤولى ميلان معجبون بالملف الشخصى لفاسكيز، حيث إنه سيأتى مجانا، كما أنه يعيش فترة نضوج كروى مع اقترابه من بلوغ 30 عامًا.

وأوضح أن باولو مالدينى، المدير التقنى لميلان، أجرى بالفعل أكثر من اتصال مع ممثلى اللاعب، لكن الأخير يمنح الأولوية للتجديد مع ريال مدريد. وذكرت الصحيفة أن أزمة تجديد عقد فاسكيز فى ريال مدريد، تتعلق بطلبه الحصول على راتب يزيد على 5 ملايين يورو، ضمن عقد مدته 4 سنوات.

وقالت: «ميلان قد يعرض على فاسكيز 4 ملايين يورو كحد أقصى للراتب السنوى من أجل إقناعه بالحصول على خدماته واللعب فى صفوف الفريق خلال الموسم المقبل».