شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبري: طريقة كارتيرون لا تناسب الزمالك.. والأبيض أفضل فنيا من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صبري، نجم الزمالك السابق ومدرب فريق زد، أن طريقة لعب كارتيرون لا تتناسب مع الزمالك، فهى تعتمد على أسلوب رد فعل، ولابد أن يكون هو الفعل وله السيطرة دائما، لأنه يعتمد على اسمه وجماهيريته والفترة الأخيرة بعد عودة كارتيرون الشكل تغير، وبدأ التركيز على النواحي الهجومية، ووصل الفريق إلى المرمى 4 مرات وسجل منها 4 أهداف.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الشكل الفني في مباراة المولودية بالجزائر كان مختلفا وكان يضغط على الفريق الجزائري من فوق"، مضيفا: "مروان حمدي لاعب جيد ولم يقدم أوراق اعتماده مع الزمالك حتى الآن، ولكن مباراة تونجيث بداية جيدة وستعطيه ثقة".

وأضاف: "أفضل طريقة للزمالك هي 4 / 2 / 3 / 1، خاصة أنه ليست لديه وفرة في المهاجم الصريح ومناسبة جدا خاصة لثلاثي الوسط الهجومي أصحاب السرعات والمهارة الفردية والتسديد بخلاف وجود ثنائي الارتكاز طارق حامد وفرجاني ساسي، وأفضل ثلاثي تحت رأس الحربة شيكابالا وبن شرقي وأوباما".

وتابع: "مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة على الفريقين، ولكن ما يريحني أن مستوى الزمالك بعد مباراة الترجي في تحسن، واللاعبون بدأوا التأقلم على كارتيرون، ولكن المستوى الفني للزمالك مرتفع من الأهلي، وهذه تعطيني الأفضلية، وهذه المعطيات ممكن الأخذ بها، ولكن بنسبة ضئيلة وتتحكم فيها حالة اللاعبين يوم المباراة، والمباراة ستفرق مع الزمالك وتركيزه على هذه البطولة وأهميتها لن تؤثر على الفريقين، والخسارة بالنسبة للزمالك مهمة لمصالحة جماهيره، ويعيد ثقة جماهيره بعد الخروج من أفريقيا".