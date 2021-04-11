شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز: إذا أوقعتنا القرعة مع الأهلي فسنواجه 11 لاعبا وليس موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، أنه في حالة وقوع فريقه أمام الأهلى في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، فلن تكون المواجهة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

وقال موكوينا، في تصريحات تليفزيونية: "لن ألعب ضد موسيماني، ولو القرعة أوقعت الأهلي فى مواجهة صن داونز فستكون المباراة بين 11 لاعبا ضد 11 لاعبا آخر، وليست بين 2 مدربين، وموسيماني عملاق وعملت معه، ونعلم بعضنا البعض جيدًا، الأهلي يعلم صن داونز والعكس صحيح".

وأضاف: "لا يمكنني أن أمنح موسيماني أي نصيحة بشأن التقارير التي ربطت اسمه لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، وهو مدرب لديه خبرات كثيرة ويعرف خطواته وقراراته جيدًا، الجميع في جنوب أفريقيا فخور بما قدمه موسيماني ونتمنى تحقيق نصف إنجازاته".

وتابع: "نحن سعداء بالتأهل وأشكر رئيس النادي على الدعم، كان هدفنا أن نتأهل وبعدها أننا نكون متصدرين للمجموعة الخاصة بنا، من أجل خوض قرعة سهلة نسبيًّا في دور الثمانية، وستكون مباراة العودة في ملعبنا وهذا هدف كبير تحقق بالنسبة لينا".

واستطرد:"الحديث عن الخسارة من شباب بلوزداد رغم الفوز في الذهاب غريب، كرة القدم فيها كل شيء، ليفربول كان مهزوم من ميلان في 2005 وفي مباراة العودة عاد وفاز، وريمونتادا برشلونة أمام باريس سان جيرمان الشهيرة، هذه هي كرة القدم ولازم تتعلم منها، ببارك لشباب بلزوداد الذين استحقوا التأهل".

واختتم: "لا يمكنني اختيار منافسي في دور الثمانية، هذه قرعة، لست في سوبر ماركت من أجل اختيار أرز أحمر أو بني أو أبيض، الأهلي فريق كبير يدربه موسيماني ومدرب كبير يعرف صن داونز جيدا، وكايزر تشيفز منافسنا المحلي وعارف الفريق، مولودية الجزائر قاتلوا للنهاية وتأهلوا، أي منافس بالنسبة له بيتمنى يتجاوزه ويتخطى صعوبات السفر واللعب حاليًا في ظروف كورونا".