شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 / 4 / 2021 بالدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 11 / 4 / 2021، حيث تقام مباراة سيراميكا والإنتاج الحربى على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ومباراة المصرى البورسعيدى والجونة على استاد برج العرب بالإسكندرية، بافتتاح الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا والإنتاج الحربي

تقام مباراة سيراميكا والإنتاج الحربي في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الإنتاج الحربى سلبيًّا مع وادى دجلة في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 11 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي والجونة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والجونة في تمام السابعة اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، بافتتاح الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر الجونة من الطلائع بأربعة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 21 هدفا، وتلقت شباكه 13 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر، بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا، وما زال لديه مباراتين مؤجلتين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من بطولة الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.