شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبري: الأهلي فاوضني في 1996 وكان من الصعب اللعب خارج الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف محمد صبري، مدرب فريق زد، أنه ظلم نفسه في كرة القدم، قائلا: "لم أجد الرعاية خارج الملعب أو من إدارة النادي ولا أحمّل أشخاصا المسئولية، ولكن هذه العوامل جعلتني لا ألتزم بما يتناسب مع وضعي في الزمالك، ولم أجد نفسي خارج الزمالك".

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: لم أجد من ينصحني أثناء فترة لعبي كرة القدم، وشعرت بذلك بعد اعتزال الكرة، وهو ما جعلني أحزن على التقصير في حق نفسي كثيرا، ولم أستمع لنصيحة الراحل حمادة إمام بضرورة الالتزام، وكان من الصعب اللعب لأي نادي خارج الزمالك.

وأضاف: "وصلني عرض في عام 1996 للانتقال إلى الأهلي وقت التفاوض على تجديد عقدي مع الزمالك والموضوع تم إغلاقه في وقتها، ولم يكن هناك مجال لمناقشة العرض؛ لأنه من الصعب اللعب خارج الزمالك، لأن الزمالك بالنسبة أعظم نادي في الكون".

واستطرد: "حازم إمام أفضل لاعب في جيلي وكان لديه أفضل من ذلك، وما جعله لا يقدم كل ما لديه هي البيئة التي نشأ فيها حازم إمام، لأن حياته لم تكن صعبة مثل باقي اللاعبين، وكان الدافع لدى اللاعبين التي كان وضعهم المادي أصعب منه".

واختتم: "كنت أتمنى تواجد وليد صلاح الدين من نجوم الأهلي في جيلنا للعب معنا في الزمالك، كاشفا أنه انشغل بمتابعة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، ولم يتابع مباراة الزمالك ضد تونجيث إلا بعد تسجيله الهدف الثاني، محملا اللاعبين المسئولية الكاملة عن توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا".