شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: لازم الزمالك يعتمد على نفسه فى البطولات والأجنبى الأفضل للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن خروج نادى الزمالك من بطولة دورى أبطال أفريقيا؛ بسبب البداية الضعيفة فى دور المجموعات، ولازم الزمالك يعتمد على نفسه.

وقال فاروق جعفر، فى مداخلة مع محمد أبو على فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "الفترة المقبلة لازم الزمالك يعتمد على نفسه فى حسم البطولات ودى كانت أزمته فى دورى أبطال أفريقيا أنه تأهله ليس فى يده، وخسارة مباراتى الترجى سبب الإقصاء من بطولة أفريقيا؛ لأن الزمالك فرّط فى نقاط مهمة فى أول 4 مباريات، على الرغم من أن الزمالك قدّم مباراة قوية أمام تونجيث واستعادة الثقة".

وأضاف ملك النص: "الدورى أصبح أهم البطولات للفريق فى الوقت الحالى ونركز فيها لحسم المباريات المقبلة ومحاولة التتويج بها لتعويض الخروج من أفريقيا، والزمالك سيكون أكثر الأندية تركيزا فى الدورى بسبب انشغال الأهلى وبيراميدز فى افريقيا، ولازم نستغل ذلك فى مواصلة صدارة البطولة".

وتابع: "الحكم الأجنبى الأفضل لمباريات القمة حتى تكون هناك عدالة بين القطبين، وهذه المباريات صعبة مع الاحترام للحكام المصريين اللى تصنفهم الأول فى أفريقيا ولكن الأجنبى سيعطى الإحساس للفريقين بالعدالة".

وحقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على نظيره تونجيث السنغالى بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وسجل أهداف الأبيض محمود الونش "هدفين" ومروان حمدى "هدفين"، بينما سجل لتونجيث بابا عثمان ساكو.

ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تعادل الترجى التونسى مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجى قمة المجموعة بـ11 نقطة، وفى المركز الثانى المولودية بـ9 نقاط، ثم الزمالك بـ8 نقاط، يليه تونجيث 4 نقاط.