شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يعود لقيادة إنبي بعد تماثله للشفاء من جراحة بالكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، لممارسة عمله في الفريق البترولى، بعد تماثله للشفاء من العملية الجراحية التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتفتيت حصوة على الكلى، أبعدته عن الملاعب بناء على نصيحة الأطباء.

غاب حلمى طولان عن فريقه بمواجهة أسوان الأخيرة، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري، والتي أقيمت على ملعب أبناء زهرة الجنوب وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف دون رد.

ونجح فريق أسوان في تحقيق الفوز على نظيره إنبي بهدف نظيف أحرزه محمود شبانة في الدقيقة 94 بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباكه 21 هدفا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة، فيما تراجع إنبى إلى المركز التاسع، بعدما تجمد رصيده بـ24 نقطة بعدما لعب 16 نقطة فاز في 6 مواجهات، وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتين.

وضم تشكيل إنبي، حراسة المرمى: محمود جاد، وفى خط الدفاع كل من: على فوزى وكريم فؤاد وابراهيم يحيى ورامى صبرى، وفى خط وسط الفريق البترولى كل من: كريم طارق ومصطفى كشك وجون أوكويي إيبوكا ومحمد مرسي، وفى مركز راس الحربة: دينوبيتر جودي.

وجاء تشكيل أسوان للمباراة على النحو التالي: حراسة المرمى: عمر رضوان، خط الدفاع: أحمد صافي، محمود شبانة، محمد جابر ميدو، عمرو الحلواني، خط الوسط: سولومون منساه، هيثم الفيل، عبد العزيز موسى، خط الهجوم: محمد جمال تريكة، أحمد صغيري، محمد أسامة.