مدرب أستون فيلا: تريزيجيه مُحبط.. وقلقون من مدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا، أنه ومسؤولي فريقه قلقون للغاية من قوة الإصابة التي تعرض لها المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق.

وأشار سميث في تصريحات نشرتها صحيفة برمنجهام ميل الإنجليزية، إلى أن تريزيجيه مُحبط من الإصابة التي تعرض لها، لافتًا إلى ضرورة الانتظار حتى معرفة نتيجة الفحوصات التي خضع لها اللاعب.

وقال المدير الفني لأستون فيلا: "تريزيجيه لعب بشكل جيد للغاية اليوم، لقد أدى دوره على أكمل وجه ولكنه تعرض للإصابة".

وأكمل: "نحن قلقون للغاية من إصابة تريزيجيه، ننتظر لمعرفة مدة الإصابة التي تعرض لها".

واختتم: "تريزيجيه مُحبط ومنزعج للغاية، ولكن لننتظر ونرى".

الجدير بالذكر أن تريزيجيه تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة أستون فيلا ضد ليفربول التي أقيمت مساء السبت، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".