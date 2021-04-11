مدرب صنداونز: "البرامج الكوميدية" تتحدث عن رحيل مهاجمنا للأهلي.. وسيرينو أفضل من مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب أفريقي، أن الحديث عن انتقال مهاجمه بيتر شالولايل إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة لا يقال إلا في "البرامج الكوميدية".

وأشار موكوينا في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يرى أن لاعبه جاستون سيرينو أفضل من الفرنسي كيليان مبابي، مما يصعب من قدرة أي نادِ آخر على ضمه.

وقال مدرب صنداونز: "الحديث عن انتقال بيتر شالولايل إلى الأهلي لا يقال إلا في برامج كوميدية".

وأكمل: "ليس من السهل أن يرغب لاعب في الرحيل عن صنداونز لأننا ندفع رواتب كبيرة جدًا، ليس من السهل أن يضم أي نادِ لاعبًا من فريقنا".

واختتم: "أي نادِ من حقه التعاقد مع أي لاعب، أندية كثيرة ربما تريد ضم سيرينو ومن يريده فليتفاوض معنا، هو بالنسبة لي أفضل من مبابي وليس من السهل أن يضمه فريق آخر".