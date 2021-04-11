مدرب صنداونز: لا حق لنا في اختيار مواجهة الأهلي.. ولن أواجه موسيماني داخل الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب أفريقي، أن فريقه لا يمتلك أحقية اختيار أو تفضيل منافسه القادم في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار موكوينا في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن مواجهته ضد الأهلي في الدور القادم -إذا جاءت حسب القرعة- ستكون صعبة لكلا الفريقين.

وقال موكوينا: "وصلنا للجولة الرابعة من دور المجموعات ونحن متأهلون إلى الدور القادم وبالتالي هدفنا كان الصدارة، أردنا تحقيقها ليكون لنا أفضلية نسبية في دور الثمانية".

وأكمل: "ما حدث أمام شباب بلوزداد ليس غريبًا، هذه هي كرة القدم، الأمر يحدث مع ليفربول ومع برشلونة وغيرهم، علينا أن نتعامل نفسيًا مع الأخطاء التي نقع فيها".

وأضاف: "لسنا في سوق لنختار الفريق الذي سنواجهه في الدور القادم، ليس لدي القدرة على تفضيل مواجهة فريق عن آخر، الأهلي فريق كبير جدًا ومدربه موسيماني يعرفنا جيدًا، ولو واجهناه ستكون مواجهة صعبة جدًا".

وأردف: "حتى لو واجهنا أي فريق آخر فنحن نريد الفوز عليه والعبور إلى الدور القادم، لكننا لا نمتلك أحقية تفضيل واختيار الابتعاد عن الأهلي أو مواجهته".

واختتم: "أنا وموسيماني لا نلعب داخل الملعب، إذا حدثت المواجهة مع الأهلي ستكون بين 11 لاعبًا ضد مثلهم، وليس لدي الحق أن أوجه أي نصيحة لموسيماني، كلنا نتمنى أن نحقق 50% فقط مما حققه".