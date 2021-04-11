نشرة السبت.. الزمالك يودع دوري الأبطال.. وصلاح يتصدر هدافي بريميرليج

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زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 10 ابريل 2021.

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات