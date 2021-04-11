نشرة السبت.. الزمالك يودع دوري الأبطال.. وصلاح يتصدر هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 10 ابريل 2021.
ريال مدريد يُسقط برشلونة ويشعل صراع الليجا
الزمالك ينتصر على توينجيت برباعية ويودع دوري الأبطال
بالفيديو.. تريزيجيه يغادر مباراة ليفربول باكيا.. وصلاح يطمئن عليه
بالفيديو.. صلاح ينهي جفاف ليفربول في آنفيلد ويتصدر هدافي بريميرليج
في حضور مصطفى محمد.. جالاتا سراي يتعثر في الدوري التركي
المولودية يقتنص تعادلا مثيرًا أمام الترجي ويرافقه إلى ربع نهائي الأبطال
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد هاني
ليفربول يخطف فوزاً قاتلاً أمام أستون في ليلة تسجيل صلاح وإصابة تريزيجيه
مران الأهلي.. آلام المعدة تُبعد بواليا.. موسيماني يحاضر اللاعبين.. وتأهيل ناصر ماهر
رمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء في الكونفدرالية