أسامة نبيه: المولودية متواضع.. وعلينا تفادي الإحباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، عن أسفه بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى ضرورة عدم التأثر بحالة الإحباط من أجل التركيز في المسابقات المحلية.

وفاز الزمالك على توينجيت السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف في ختام منافسات دور المجموعات، لكن تأهل مولودية الجزائر إلى ربع النهائي بعد تعادله مع الترجي التونسي.

وقال نبيه، في تصريحات لبرنامج "ملعب ON TIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "فعلنا ما نقدر عليه لكن (ربنا ما أرادش)، صعودنا لم يكن بأقدامنا فقط واعتمدنا على الغير"

وأضاف: "بداية الزمالك في دوري الأبطال لم تكن موفقة عكس النهايات، حيث حصدنا نقطتين فقط من أول أربع مباريات".

وتابع: "كان من الطبيعي أن نظهر بشكل أفضل في البطولة بعد وصولنا إلى المباراة النهائية في الموسم الماضي".

وأوضح: "أصبح للزمالك شكل مغاير في آخر مباراتين، ويجب أن نتجنب أ يشعور بإحباط قبل المباريات المقبلة ونصب تركيزنا على مباراتي حرس الحدود في كأس مصر والأهلي في الدوري".

وأكمل: "نتمنى مساندة الجماهير التي تقدر ما تم فعله، ويجب عدم التأثر بحالة الإحباط بعد الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا، مع تقليص عدد المشاكل المالية والإدارية والعمل على ضرورة حلها".

وأكد: "الأداء الفني بعيد تماما عن تلك المشاكل ونسعى إلى تجاوزها، وجماهير الزمالك على وعي كافي وقادرة على دفعنا إلى الأمام ومساندتنا".

وواصل: "شيكابالا لاعب مؤثر ويؤدي بأفضل حالاته الفنية والبدنية، ومباراة توينجيت تمثل البداية الفعلية لمروان حمدي بعدما نجح اللاعب في تسجيل هدفين ليكتسب الثقة".

وأتم المدرب العام للزمالك قائلا: "فريق المولودية متواضع ولكن هذه هي كرة القدم، مباراة الترجي في القاهرة أحد أسباب الإقصاء من البطولة، لكن سنضع نقطة من أول السطر، هذا حال الفرق الكبرى".