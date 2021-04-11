مدرب الترجي: لعبنا للصدارة.. ونحترم الزمالك وأثبتنا جدارتنا بالفوز عليهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي بأن فريقه لعب من أجل تحقيق الفوز على مولودية الجزائر لكنه هدفه الأساسي كان صدارة المجموعة، وأوضح أن فريقه أثبت جدارته بالفوز على الزمالك في المباراتين.

وقال الشعباني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب التعادل مع مولودية الجزائر: "المباراة لم تكن سهلة في ظل الظروف التي مرت علينا في وسط الأسبوع، ومواجهة تونيجيت تسبب في إرهاق الفريق وفقدنا بعض اللاعبين بسبب الإصابة وعناصر مهددة بالإيقاف وهناك إصابة في وسط المباراة جعلتنا نعاني باقي اللقاء".

وتابع: "كنا نتمنى أن ننهي دور المجموعات بانتصار لكن الهدف الأول كان الحصول على المركز الأول في المجموعة ولم يكن هناك تقصير من اللاعبين".

وأضاف: "كان هناك ضغط لكننا نستطيع ان نتعامل مع الضغوط، وكان هناك عمل في المباراة وتمكنا من الهجوم بشكل جيد، بالرغم من أننا نعاني من إرهاق شديد، وبعدما استقبلنا الهدف الأول تراجعنا حتى لا نستقبل الهدف الثاني ونخسر صدارة المجموعة".

وتحدث عن موقفه من الضغوط خلال الفترة الماضية من أجل الفوز على مولودية الجزائر، قائلًا: "لقد تابعنا أخواننا المصريين يقومون بالضغط، لكن الترجي غني عن أي شيء".

واختتم: "مع كامل احترامي للزمالك، هم لم يتحدثوا بشيء، وكل ما قيل كان من جانب وسائل الإعلام لكننا لعبنا المباريات بالكامل بكامل الجدية والجميع شاهد ما حدث في تونس والقاهرة وتأهل الترجي مستحق ولا غبار عليه".