موعد القرعة والمنافس المحتمل.. تعرف على طريق الأهلي لنهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

بات الأهلي ممثل مصر الوحيد في دوري أبطال إفريقيا بعد خروج الزمالك من المسابقة في أكبر مفاجآة بدور المجموعات، ليواصل حامل اللقب مشواره أملا في إبقاء البطولة داخل قلعته.

ويتعرف الأهلي على منافسه القادم في دور ربع النهائي من البطولة من خلال القرعة التي استقر الاتحاد الإفريقي على أن يتم إقامتها 30 إبريل الجاري لتحديد مشوار البطولة حتى النهائي.

وسيتعرف كل فريق من خلال القرعة على منافسه في ربع نهائي البطولة، إضافة إلى تحديد الطريق بالكامل حتى مباراة نهائي البطولة.

وتعتمد قرعة ربع النهائي على استثناء وحيد فقط وهو أن الفريق لا يمكن أن يلتقي بمنافسه في المجموعة خلال مرحلة ربع النهائي، أي أن كل فريق سيلتقي بفريق واحد من ثلاثة في المجموعات الأخرى.

ويلتقي الأهلي وصيف المجموعة الأولى بأحد 3 أندية تصدروا مجموعاتهم في مرحلة المجموعات، وهم؛ صنداونز متصدر المجموعة الثانية، الوداد المغربي، أو الترجي التونسي.

ويمتلك الأهلي تاريخ مع الأندية الثلاثة، في السنوات الأخيرة، حيث لعب مع الوداد نصف نهائي النسخة الماضية، وخاض نهائي أمام الترجي عام 2018، أما صنداونز فلعب معه في ربع النهائي أخر نسختين.

ويقام ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 14 أو 15 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 21 أو 22 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي لقاء الذهاب في القاهرة باعتباره وصيف مجموعته، أما العودة فسيكون خارج الأرض، ويحدد صاحب الأرض في الذهاب والعودة بنصف النهائي عن طريق القرعة، فيما سيكون النهائي على أرض محايدة.

ويقام نصف النهائي 18 و19 يونيو، فيما سيكون لقاء العودة 25 و26 من الشهر ذاته.

يلعب نهائي دوري الأبطال 17 يوليو، وسيتم تحديد البلد المستضيف للنهائي من خلال دراسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للعروض المقدمة من الدول الراغبة في ذلك.