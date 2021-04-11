تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2021، بعد ختام مباريات دور المجموعات، والذي شهد مواصلة الجزائري أمير سعيود صدارة الهدافين، مساهماً بشكل مباشر في تأهل ولاد لعقيبة “شباب بلوزداد الجزائري” لربع النهائي.

وتصدر أمير سعيود ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد هدفه في مرمى صن داونز الجنوب افريقي يوم الجمعة 9 أبريل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان لاعب الأهلي المصري واتحاد الجزائر الأسبق قد سجل كذلك أمام مازيمبي الكونجولي في الخامس بعد مشاركته في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة.

ورفع أمير سعيود رصيد أهدافه لـ 7 في المركز الأول بفارق هدف عن لاعب نادي المريخ السوداني سيف تيري الذي ودع البطولة، وبفارق هدفين عن التونسي فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي الذي غادر البطولة بدوره من الدور الإقصائي الثاني أمام مولودية الجزائر.

وسيكون الثلاثي “محمد علي بن رمضان لاعب الترجي التونسي، وكلانوس شاما لاعب سيمبا التنزاني، وأيوب الكعبي لاعب الوداد المغربي” أبرز المطاردين لأمير سعيود على صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا خلال الأدوار الإقصائية، بعدما تأهل فرقهم إلى دور الثمانية، ولكل منهم 4 أهداف.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات «سعيود يُحلق وحيدًا»