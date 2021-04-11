تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني، بعد انتهاء مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة مباريات اليوم السبت برسم الجولة 30 من الليجا الإسبانية.

شهدت مباراة الكلاسيكو تسجيل المهاجم الفرنسي الجزائري «كريم بنزيمة» هدف تقدم ريال مدريد بعقب القدم بعد تلقيه تمريرة عرضية في ارتفاع قاتل من لوكاس فاسكيز في الدقيقة 13.

ورفع كريم بنزيمة رصيده التهديفي في الدوري الاسباني بعد الهدف الجميل الذي سجله أمام برشلونة لـ 19 هدفًا، لينجح في تقليص فارق الأهداف بينه وبين متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني «ليونيل ميسي» إلى 4 أهداف فقط قبل 8 جولات كاملة من نهاية الموسم.

ويتقاسم كريم بنزيمة وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني مع مهاجم أتليتكو مدريد لويس سواريز، و مهاجم فياريال الإسباني جيرارد مورينو، برصيد 19 هدفًا لكل منهم، خلف ليو ميسي صاحب 23 هدفًا.

وكاد ليونيل ميسي ينجح في تعزيز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني في مباراة الكلاسيكو لولا الحظ الذي حال بينه وبين أجمل أهداف الموسم، عندما ارتطمت تسديدته المقوسة التي أرسلها من ركلة ركنية في القائم الأيمن لتيبو كورتوا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع في نهاية الشوط الأول.

في سياق متصل، يأتي المهاجم الدولي المغربي المتألق “يوسف النصيري“، خلف رباعي الصدارة، برصيد 15 هدفاً، مساهماً بشكل كبير في حسم إشبيلية للمركز الرابع في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد وفياريال وريال بيتيس.

جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد هدف بنزيمة في الكلاسيكو