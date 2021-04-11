الكلاسيكو | شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني اليوم

شاهد ملخص أحداث لقاء القمة بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض ضمن الجولة 30 من لا ليجا (الدوري الاسباني) لكرة القدم، والذي استضافه ملعب ألفريدو دي ستيفانو في قمة مباريات اليوم السبت 10-4-2021.

انتهى كلاسيكو الأرض بفوز الريال علي البرسا بنتيجة 1/2 ليتصدر النادي الملكي ترتيب لا ليجا الدوري الاسباني بشكل مؤقت لحين انتهاء أتلتيكو مدريد من مباراته أمام ريال بيتيس في الأندلس بختام الجولة 30 هذا الأسبوع.

انتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد في نتيجة مباراة الكلاسيكو بهدفين دون رد سجلهما “كريم بنزيمة وتوني كروس” في الدقيقتين 13 و28، بعدما ظهر خط دفاع البرسا في أسوأ حالاته، حيث فضل كومان البدء بكل من “أراوخو ولينجليه ومينجويزا” في منظومة 3-4-2-1، ما أثر بالسلب على توازن الفريق.

ورد القائم الأيمن لحارس مرمى برشلونة “تير شتيجن” تصويبة صاروخية من لاعب الوسط الأوروجوياني “فيدي فالفيردي” 34 كادت تجعلها ثلاثية نظيفة.

وتلقى كريم بنزيمة تمريرة عرضية في ارتفاع قاتل مررها لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى، حولها بعقب القدم بلمسة واحدة على يسار تير شتيجن في الدقيقة 13.

وبهذا الهدف رفع كريم بنزيمة رصيده لـ 19 هدفًا في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني هذا الموسم متخلفًا عن ليونيل ميسي المتصدر بـ 4 أهداف فقط قبل 8 جولات من نهاية الموسم.

وتحصل توني كروس على ركلة حرة مباشرة من حوالي 25 ياردة نفذها بشكل مميز لترتطم في جسد سيرجينو ديست أثناء تواجده في الحائط البشري لتغير اتجاهها وتلمس رأس جوردي ألبا على خط المرمى وتعانق الشباك في الدقيقة 28.

وعاند الحظ ليونيل ميسي في الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدل من ضائع عندما تصدى القائم الأيمن لتسديدته المقوسة التي أرسلها من ركلة ركنية مذهلة بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى، كادت تعانق المقص الأيمن لكورتوا وتكون أجمل أهداف الموسم.

شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني اليوم

مع بداية الشوط الثاني، قلص برشلونة نتيجة المباراة لـ 1/2 بفضل المدافع أوسكار مينجويزا الذي حول كرة عرضية جميلة أرسلها جوردي ألبا في الدقيقة 60 داخل شباك تيبو كورتوا.

وقبل هذا الهدف بنحو 15 دقيقة، أجرى المدير الفني للبرسا “رونالد كومان” أول تغيير بنزول أنطوان جريزمان بدلاً من سيرجينو ديست لتنشيط الخط الأمامي، وتحويل الخطة من 3-4-2-1 إلى 4-3-3، عن طريق الاعتماد على مينجويزا كظهير أيمن صريح، وآراوخو ولينجليه في قلب الدفاع.

واستطاع مينجويزا تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة عرضية من جوردي ألبا.

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