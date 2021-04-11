تشيلسي يكتسح كريستال بالاس وليفربول يفك عُقدة الأنفليد وليدز يسقط السيتي

المنامة - ياسر ابراهيم - هزم تشيلسي كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، وفكّ ليفربول حامل اللقب النحس الذي لازمه على ملعبه "أنفيلد" بالفوز على استون فيلا 2-1، فيما سقط مانشستر سيتي متصدر البريميرليغ في عقر داره أمام ليدز في إطار المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



دك تشيلسي شباك مستضيفه وجاره اللندني كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث شكل الفوز أهمية خاصة للاعبي البلوز خاصة أنه جاء بعد أن مني الاسبوع الماضي بالخسارة الأولى بإشراف مدربه الألماني توماس توخل عندما سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على أرضه أمام وست بروميتش بعد سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة في جميع المسابقات.



وواصل تشيلسي تألقه خارج ملعبه حيث جاء انتصار السبت بعد فوزه في منتصف الأسبوع على بورتو البرتغالي 2-صفر في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.



واستعاد تشيلسي المركز الرابع سريعاً من ليفربول والذي كان قد ارتقى له عقب فوزه على أستون فيلا، إذ أصبح رصيد البلوز حالياً 54 نقطة فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.





ليفربول يفك عقدة أنفيلد



وفي مباراة أخرى فكّ ليفربول حامل اللقب النحس الذي لازمه على ملعبه "أنفيلد" في الدوري الانكليزي وحقق الفوز أخيراً على أرضه بعد سلسلة من الهزائم، عندما ثأر من خسارته المذلة ذهاباً 2-7 أمام أستون فيلا بالفوز عليه السبت 2-1 بهدف قاتل.



وهذا الانتصار لأول لليفربول في معقله ملعب أنفيلد منذ فوزه على توتنهام في 16 كانون الاول/ديسمبر، ليتعادل بعدها في مباراتين قبل أن يسقط ست مرات تواليًا على أرضه في الدوري للمرة الأولى في تاريخه.



ويصارع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل لا سيما بعدما بات على شفير توديعها هذا الموسم بخسارته في منتصف الأسبوع أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 على أرض الأخير في ذهاب ربع النهائي على ان يستضيفه ايابًا الاربعاء.



ليدز بـ10 لاعبين يهزم السيتي عقر داره



استعصى ليدز يونايتد مجددا على مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا وانتزع فوزا ثمينا 2-1 عليه افي عقر داره بملعب الاتحاد في مانشستر.



وتغلب ليدز على النقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه ليام كوبر بسبب اللعب العنيف في الدقيقة 45، على مدار الشوط الثاني بأكمله وانتزع 3 نقاط ثمينة أمام مضيفه متصدر جدول المسابقة.



وعرقل ليدز انطلاقة مانشستر سيتي وحرمه من 3 نقاط ثمينة في مسيرة مانشستر سيتي لاستعادة لقب الدوري.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول للمسابقة انتهت بالتعادل 1-1.



وعلى عكس سير اللعب والسيطرة شبه المطلقة لمانشستر سيتي على مجريات اللعب، أنهى ليدز الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ستيوارت دالاس في الدقيقة 42.



ورغم النقص العددي في صفوفه، فقد واصل ليدز صموده في الشوط الثاني، إلى أن نجح فيران توريس في تسجيل هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 76.



ولكن ليدز العنيد نجح في تسجيل هدف الفوز عن طريق دالاس نفسه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 74 نقطة في صدارة جدول المسابقة بفارق 14 نقطة أمام جاره منافسه المباشر مانشستر يونايتد، ورفع ليدز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع.





المصدر: وكالات