شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» عاضب من إدارة الزمالك بسبب تعديل عقده والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مقرب من إدارة اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك، عن بوادر أزمة جديدة تضرب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر أن محمود حمدي الونش لاعب الفريق قد طالب بتعديل تعاقده مادياً، خاصة أن اللاعب قد رفض عرضا مغريا من نادي أهلي جدة السعودي، الشتاء الماضي للانتقال لصفوفه على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر أن المسؤولين عن ملف الكرة رفضوا الفكرة في الوقت الحالي، خاصة أنت الفريق يمر بأزمة مالية ويحتاج للتجديد لعدد من نجوم الفريق على رأسهم الدولي التونسي فرجاني ساسي والذي ينتهي تعاقده مع الفريق هذا الصيف.

وأكد المصدر أن الونش غاضب بشدة من هذا القرار خاصة أنه أحد أهم الأعمدة الرئيسية بالفريق خلال الفترة الماضية، وأنه يجب أن يلقى التقدير المادي المناسب خاصة أن قيمة عقده مع الفريق ضئيلة جداً بالنسبة لما يقدمه خلال الفترة الأخيرة.