شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف أبو جبل يجدد أزماته مع جنش وعواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعل حفل زفاف «أبوجبل» منذ يومين الصراع بين الثلاثي «أبوجبل» و«عواد» و«جنش» بعدما تجاهل «أبوجبل» دعوة «جنش» و«عواد» إلى حفل زفافه علي ملكة جمال الجزائر الأميرة سمارة يحيي. في حين دعا «أبوجبل» أغلب لاعبي فريق الزمالك إلي حفل زفافه وتجاهل دعوة «جنش» تمامًا.

يُذكر أن هناك أزمة بين الثلاثي خلال الفترة الماضية وأبرزها تصريحات سابقة لـ«جنش» أكد فيها أن محمد الشناوي أفضل حارس فى مصر.