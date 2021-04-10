شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة قبل خوض مباراة تونجيت بطل السنغال المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت بالجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التوجه لملعب المباراة.

ويسعى الفريق للفوز على بطل السنغال والتمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستاد القاهرة استعدادا لخوض مباراة تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط في حين يحتل تونجيت المركز الأخير برصيد ٤ نقاط.