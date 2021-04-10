شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين ليفربول وأستون فيلا الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي بهدف لكل منهما. بتقدم أستون فيلا عن طريق أولي واتكينز الذي سجل الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 43.

وألغى حكم اللقاء هدف فرمينو سجله في الدقيقة الثالثة بدل من الضائع للشوط الأول بعدما عاد لتقنية الفيديو الذي ألغى الهدف بداعى التسلل.

أهدر النجم المصري محمد صلاح، فرصة إحراز الهدف الأول لليفربول في شباك أستون فيلا بعدما أهدر انفراد تام بالمرمى. ويحتل النجم المصري المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 18 هدفا.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي يستقبل في الرابعة عصر اليوم السبت فريق أستون فيلا لحساب الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وقام يورجن كلوب بإجراء تعديل في خط الهجوم، حيث إنه سيشرك فيرمينو على حساب السنغالي ساديو ماني.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول اليوم.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون، فابينيو، ميلنر، فينالدوم، صلاح، جوتا، فيرمينو.

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، دين سميث، التشكيل الأساسي للاعبين الذين سيخوضون مباراة ليفربول في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل أستون فيلا تواجد محمود حسن تريزيجيه، أساسيًا بينما ظهر مواطنه أحمد المحمدي، على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: تارجت، مينجز، كونسا، كاش.

الوسط: تريزيجيه، ناكامبا، لويز، ماكجين، تراوري.

الهجوم: واتكينز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: هيتون، المحمدي، إنجلز، هاوس، تايلور، رامسي، باركلي، الغازي وديفيز.

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 47 نقطة، أما أستون فيلا فيحتل المركز التاسع برصيد 44 نقطة.