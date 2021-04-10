شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يقود هجوم الزمالك وجنش في حراسة المرمى أمام تونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء تونجيث السنغالي مساء اليوم بالجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»

خط الدفاع: حازم إمام- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- يوسف إبراهيم «أوباما»- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد «زيزو» وحميد أحداد.

ويستعد الزمالك للقاء بطل السنغال في السادسة مساء اليوم في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.

ويسعى الفريق للفوز على بطل السنغال والتمسك بأمل التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.