شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة تونجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة تونجيت بطل السنغال المقرر لها في السادسة مساء اليوم السبت في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفرنسي «كارتيرون» المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وظهر لاعبو الزمالك في حالة معنوية مرتفعة قبل هذه المواجهة المرتقبة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، في حين يحتل تونجيت المركز الأخير برصيد 4 نقاط.