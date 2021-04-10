شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل إعلان تشكيل الزمالك لما بعد المحاضرة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلقي الفرنسي «كارتيرون» المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في استاد القاهرة استعدادًا لخوض لقاء تونجيث السنغالي.

وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية لتطبيقها في المباراة فيما أجل إعلان التشكيل لما بعد المحاضرة الفنية الأخيرة في الاستاد.

ويستعد الزمالك للقاء بطل السنغال في السادسة مساء اليوم في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.