شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي في قمة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد ٩٩ بقيادة محمد مصطفى ممس المدير الفني تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا بالجولة الختامية من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للناشئين.

وحرص الجهاز الفني على خوض اللاعبين هذا المران على ملعب عبداللطيف أبورجيلة المغطى بالنجيل الطبيعي؛ وذلك للتعود على الأجواء التي سيلعب فيها الفريق غدًا.

وبدأ المران بجلسة فنية بين محمد مصطفى ممس المدير الفني واللاعبين، ركز خلالها على بعض النقاط الفنية التي تم تنفيذها استعدادالمواجهة الغد، كما طالب اللاعبين بالتركيز والفوز غدا لتأكيد صدارة البطولة وإعلان الزمالك بطلا لها، وشدد المدير الفني على التركيز على تحقيق الفوز وعدم الانشغال بفارق الأهداف.

وحرص بدر حامد، مدير قطاع الناشئين، على التواجد وحضور المران، وعقد جلسة مع اللاعبين طالبهم خلالها بالفوز غدًا، مشددًا على أن التتويج بالبطولة وتأكيده يحتاج إلى التركيز ومواصلة العمل، مؤكدًا للاعبين ثقة الجميع في قدراتهم مشيدًا بالجيل الحالي معتبرًا أنهم مستقبل كبير للزمالك والكرة المصرية.

ويلتقي الزمالك مواليد 99 مع الأهلى غدًا في الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية للفرق المتنافسة على بطولة الجمهورية للناشئين، وذلك على ملعب الأهلى بمدينة نصر، ويمتلك شباب النادي ١٥ نقطة في المركز الأول ، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد ١٢ نقطة.