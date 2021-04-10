شكرا لقرائتكم خبر عن موقف إيفرتون من التعاقد مع كوليبالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون حول نية ناديه في تقديم عرض لكاليدو كوليبالي مدافع نابولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية أن المدافع السنغالي يميل إلى الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ارتبط كل من ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي به في الماضي.

ووفقًا للصحيفة، فإن أنشيلوتي استبعد احتمال محاولة إيفرتون التعاقد معه، لأن لديهم بالفعل الكثير من الخيارات في قلب الدفاع، حيث يضم إيفرتون كلًا من مايكل كين وبن جودفري وياري مينا وماسون هولجيت بين صفوف قلب الدفاع.