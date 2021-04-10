شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للتحرك نحو ملعب استاد القاهرة لمواجهة تونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك للتحرك نحو ملعب استاد القاهرة استعداداً لمواجهة تونجيث السنغالي ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريق والتي ستجري عند السادسة مساء «السبت».

واستقل لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الحافلة التي ستقل اللاعبين نحو ملعب المباراة استعداداً لخوض المواجهة.

وارجا باتريس كارتيرون اعلان القائمة التي ستخوض المباراة حتي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف لاضفاء حالة من الحماس على اللاعبين والحفاظ على سرية الخطة والتشكيل.

وشدد مسؤولو الاتحاد الافريقي لكرة القدم على مسؤولي الزمالك وتونجيث ضرورة التواجد في ارض ملعب المباراة قبل انطلاقها بساعة ونصف حتي يتثني لهم إجراء عملية الإحماء في الموعد المتفق عليه.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز على تونجيث وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي التونسي والمولودية الجزائري والتي ستجري في نفس التوقيت خصوصاً أن فوز الزمالك وفوز الترجي يصعدان بالزمالك مع الترجي إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال الإفريقي وأي نتيجة أخرى تطيح بآمال الزمالك خارج البطولة.