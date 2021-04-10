شكرا لقرائتكم خبر عن أربعة لاعبين يخضعون لكشف المنشطات من الزمالك وتونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( كاف ) خضوع أربعة لاعبين لكشف المنشطات عقب انتهاء مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي بواقع لاعبين من كل فريق.

ويلتقي الزمالك مع تونجيث عند السادسة مساء «السبت» ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري رابطة الأبطال الأفريقي والتي ستجرى على أرض ملعب ستاد القاهرة.

وبدأ لاعبو الفريقين التحرك نحو ستاد القاهرة حتى يتسنى لهم الوصول إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها بساعة ونصف وفقاً لتعليمات مسؤولي الاتحاد الأفريقي.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز على تونجيث وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي التونسي والمولودية الجزائري والتي ستجري في نفس التوقيت، خصوصاً أن فوز الزمالك وفوز الترجي يصعدان بالزمالك مع الترجي إلى دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال الأفريقي وأي نتيجة أخرى تطيح بآمال الزمالك خارج البطولة.

وستختار اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي اللاعبين وفقًا للأكثر مجهودًا خلال المواجهة وفقًا للمتبع في جميع المباريات الأفريقية سواء في دوري الأبطال أو بطولة الكونفيدرالية.