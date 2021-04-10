شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد.. بيلسا يتفوق على جوارديولا للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع ليدز يونايتد فوزًا غير متوقع من قلب ملعب الإتحاد، معقل نادي مانشستر سيتي، بعد أن تغلب على متصدر الترتيب بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة 31 من البريميرليج.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع الأيرلندي الشمالي ستيوارت دالاس، لكنهم تعرضوا لضربة قوية بطرد مدافعهم ليام كوبر في الدقائق الأخيرة من النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، وبعد ضغط كبير من أصحاب الأرض، نجح فيران توريس من تعديل النتيجة لمانشستر سيتي بتسجيل هدف قبل 14 دقيقة من النهاية.

وبينما كان يبحث أصحاب الأرض عن هدف التقدم، باغت الضيوف مضيفهم بهجمة مرتدة انتهت بإنفراد من ستيوارت دالاس الذي سجل هدفه الثاني وهدف فريقه الثاني في المباراة، في الوقت بدل من الضائع، ليمنح فريقه التقدم في وقت قاتل، ويحقق ليدز يونايتد انتصارًا غاليًا وغير متوقع خارج القواعد.

رجل المباراة:

الأيرلندي الشمالي ستيوارت دالاس حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد هدفيه اليوم ضد السيتي.

بيلسا اعتمد على اللاعب - الذي يجيد التواجد في مركزي الظهير الأيمن والأيسر – في وسط الملعب اليوم، وقد أدى بشكل رائع وسجل هدفي فريقه بتسديدات متقنة من خارج ال18.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

هذه هي رابع خسارة يتلقاها مان سيتي هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 74 نقطة في مقدمة الترتيب وبفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم (متبقي 6 مباريات للفريق).

ليدز يونايتد حققوا فوزهم رقم 14 هذا الموسم ليرتقوا إلى المركز التاسع برصيد 45 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- طرد ليام كوبر هي أول حالة طرد لـ لاعب من ليدز في البريميرليج منذ مايو 2004، عندما تعرض المهاجم الإسترالي مارك فيدوكا للطرد امام بولتون.

- مانشستر سيتي فشلوا في الحفاظ على نظافة شباكهم في أخر 5 مباريات لعبوها على ملعبهم بالبريميرليج.

- فيران توريس سجل 9 أهداف في مختلف البطولات هذا الموسم. نفس عدد الأهداف التي سجلها مع فالنسيا في المواسم الثلاث الماضية.

- لا يوجد فريق سجل أهدافًا من خارج ال18 في البريميرليج هذا الموسم أكثر من ليدز يونايتد (12).

- ليدز يونايتد هو أول فريق صاعد للبريميرليج يهزم مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد منذ ريدينج في فبراير 2007.

- ستيوارت دالاس هو أول لاعب يسجل هدف الفوز لفريق زائر ضد مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد في الدقيقة 90 أو بعدها في البريميرليج، منذ روبن فان بيرسي مع مانشستر يونايتد في ديسمبر 2012.

- ليدز يونايتد هو أول فريق صاعد حديثًا للبريميرليج يهزم مضيفه الذي يتصدر جدول الترتيب في بداية الجولة منذ هال سيتي ضد أرسنال في 2008.

- مانشستر سيتي فازوا فقط بمباراة واحدة من بين أخر 14 مباراة في البريميرليج، تأخروا في نتيجتها بعد نهاية الشوط الأول (تعادلوا 2 وخسروا 11)، وبدون فوز في أخر 10 مباريات تأخروا في نتيجة شوطها الأول بالمسابقة، منذ الفوز على ساوثهامبتون 2-1 في نوفمبر 2019.

- مارسيلو بيلسا يهزم بيب جوارديولا للمرة الأولى في مواجهتهما التدريبية معًا بعد 4 مباريات سابقة دون نجاح (2 تعادل و2 هزيمة).