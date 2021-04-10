شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يفجر مفاجأة ويُسقط مانشستر سيتي في عقر داره بهدفين لهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّر نادي ليدز يونايتد مفاجأة كبيرة بتحقيق الفوز على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد في إطار الجولة 31 من البطولة المحلية.

وشهد الشوط الأول تقدم ستيوارت دالاس لنادي ليدز يونايتد في الدقيقة 42، قبل أن يتلقى الضيوف صدمة بطرد اللاعب ليام كوبر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، فيما انتهى الشوط بتأخر مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ورغم النقص العددي في ليدز، إلا أن مانشستر سيتي لم يستطع استغلال الفرص حتى الدقيقة 76 حين نجح أخيرًا فيران توريس في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وبينما بدا أن المباراة تتجه إلى التعادل الإيجابي، صعق ليدز يونايتد مضيفه مانشستر سيتي بالهدف الثاني عن طريق صاحب الهدف الأول نفسه ستيوارت دالاس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز ليدز يونايتد 2-1.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 74 ويحتفظ بالصدارة، فيما رفع ليدز رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع.