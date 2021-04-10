شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض شرط ساسي للتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك طلب فرجاني ساسي لاعب الفريق بالحصول على ٥٥ مليون جنيه في الموسم للموافقة على تجديد عقده وطالبت اللجنة اللاعب بتخفيض طلباته المالية لحسم التجديد له.

وكان إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك المستقيل قد فجّر مفاجأة أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق طلب 55 مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالله: «لم تحدث مفاوضات مباشرة مع ساسي، الحديث كان مع وكيل أعمال اللاعب خلال الفترة الماضية».

وتابع: «وكيل ساسي اشترط حصول اللاعب على مستحقاته المالية المتأخرة قبل الحديث عن العقد الجديد الذي سيحصل من خلاله اللاعب على 55 مليون جنيه في الموسم».