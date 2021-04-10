شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل كبير وختام مميز لجري وادي الحلو - كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل مجلس الشارقة الرياضي الستار على جري وادي الحلو- كلباء يوم الجمعة «9 إبريل» أمام الموقع الأثري في وادي الحلو بالقرب من البرج التاريخي لمسافتي 5 كيلومترات و10 كيلومترات، كأول سباق يقام في المنطقة ضمن سلسلة سباقات المجلس المجتمعية بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، حيث شهد السباق تفاعلاً كبيراً وحماساً واسعاً من المشاركين من كلا الجنسين، بالإضافة إلى المشاركات الافتراضية من داخل الدولة وخارجها ليحقق نجاحاً مميزاً.

شهد السباق وتتويج الفائزين كل من خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو، والمستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة القانونية، والدكتور خالد سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء ونائبه سعيد خلفان المزروعي رئيس لجنة الفعاليات وسالم خميس المزروعي عضو مجلس إدارة في نادي اتحاد كلباء، ومحمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس.

وفاز في سباق 5 كيلومترات للفئة المفتوحة رجال: أحمد هجو بالمركز الأول ونعيم محمد السعيد بالمركز الثاني وأحمد ناصر محمد بالمركز الثالث، وفي ذات الفئة سيدات ايفيتا ستريالوفا بالمركز الأول وليانا شيريدان بالمركز الثاني وريتشيل تلوار بالمركز الثالث، وفي نفس الفئة للإماراتيين حصل مبارك المراشدة على المركز الأول، وحل عادل محمد النعيمي ثانياً، وناصر محمود البستكي ثالثاً، وفي فئة الإماراتيات فازت موزة الغفلي بالمركز الأول ومريم الشامسي بالمركز الثاني فيما حلت نورة الغفلي في المركز الثالث.

أما في سباق 10 كيلومترات للفئة المفتوحة رجال، توج كريستوف جرونويل بالمركز الأول، ومعتز بالله مصطفى بالمركز الثاني، وجوناثان توجويجوي بالمركز الثالث، وفي نفس الفئة سيدات فازت منى رينو بالمركز الأول ووايمانويلا كوستيا بالمركز الثاني وجولي جونستون بالمركز الثالث، وفي فئة الإماراتيين حصل بطي النعيمي على المركز الأول وخالد البلوشي على المركز الثاني وأحمد الدرمكي على المركز الثالث، أما فئة الإماراتيات فقد فازت رقية المرزوقي بالمركز الأول ونورة الزرعوني بالمركز الثاني.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تميز ونجاح جري وادي الحلو - كلباء كأول حدث يقام في المنطقة ضمن سلسلة فعاليات المجلس الرياضية المجتمعية لهذا العام بمشاركات متنوعة من مختلف فئات المجتمع، وأضاف: «تتواصل نجاحات الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالإمارة نتاج حرصنا الكبير واهتمامنا الواسع بتشجيع مختلف فئات المجتمع ومن مختلف الأعمار على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب الحياة اليومي وهو ما ينعكس إيجاباً من خلال الإقبال الكبير على الفعاليات التي ينظمها المجلس في مختلف أنواع الرياضة، وجذب أعداد ممارسيها ومحبيها حيث أتيحت الفرصة في وادي الحلو لمحبي الجري في الطرق الوعرة والاستمتاع أيضاً بالمنطقة التاريخية والتراثية والمناظر الجبلية الجميلة التي تمثل قيمة تاريخية كبيرة لها مكانتها المميزة».

وقال سالم خميس المزروعي من أهالي منطقة وادي الحلو: «نشكر مجلس الشارقة الرياضي على تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة في منطقة وادي الحلو، كما نشكر جميع المؤسسات والجهات المشاركة والمشاركين والحضور على تنفيذ هذه الفعالية لما تحدثه من أثر إيجابي محفز لممارسة الرياضة لمجتمعنا، ولا يسعنا في هذا المقام سوى التعبير عن مشاعر الفرح بضيوف المنطقة ونتمنى لهم قضاء نشاط رياضي ممتع وأوقات مميزة في وسط الطبيعة وبعيداً عن صخب الحياة بين أحضان الجبال والوديان، كما نتمنى من الجمهور ومختلف فئات المجتمع المشاركة في فعاليات مجلس الشارقة الرياضي الرياضية، والثقافية والمجتمعية لما تعود عليهم به من النفع والحفاظ على الصحة وجعل الرياضة أسلوب حياة».