شكرا لقرائتكم خبر عن برامبل يودع الـ«ديلفري» ويتطلع للأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

لم تشفع البطولات الخمس التي فاز بها لاعب القفز الطويل البريطاني دانييل برامبل في حمايته من البحث عن عمل بعد تعرضه لإصابة، وتحدث برامبل عما دفعه لمهنة عامل توصيل «ديلفري» في شركة أمازون بعد قرار اتحاد ألعاب القوى تجميد راتبه (بين 7 و9 آلاف استرليني سنوياً إضافة إلى العلاج مجاناً وتغطية نفقات معسكرات التمرينات) في عام 2017 وقال:«شعرت بالغضب من قرار تجميد راتبي لكنني لم أتوسل لأنني لا أحب تعريض نفسي للمهانة، ظننت أنني رياضي من النخبة لكنني لم أكن سوى رياضي».

كان برامبل يوصل 250 شحنة لـ120 منزلاً يومياً بدون حتى فرصة للذهاب للحمام لكن مهاراته في الجري والقفز تتيح له إنجاز عمله بشكل متقن دون أن يغيب عن خاطره حلم المشاركة في الأولمبياد.

كان بحاجة لدعم مالي كي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو لكن قصته ألهمت موقع تبرعات، ويعلق: «بعد يوم من عيد ميلادي الـ30 تلقيت اتصالاً يقول لي فيه الشخص أنه تم جمع 12 ألف استرليني من موقع تبرعات، رميت هاتفي أرضاً ولم أصدق، عدت لأتصل بالشخص وقال لي دع الديلفري واذهب لجلب الميداليات الذهبية، ما زلت مصدوماً، المبلغ يعني دفع إيجار الشقة بضعة أشهر مقدماً ويمكنني من السفر لمكان دافئ للتمرن دون القلق من الديون، أشعر فعلاً بالامتنان».

كان برامبل مولعاً بالقفز منذ الصغر وأراد المنافسة في «الباركور» (القفز فوق السطوح) لكن مساره تغير عندما شاهد مواطنه جريج رذرفورد يفوز بذهبية القفز الطويل في أولمبياد لندن 2012.

في 2013 حصل برامبل على تمويل من اتحاد ألعاب القوى وفي 2015 قفز 8 أمتار و21 سنتيمتراً في بطولة بولاية فلوريدا الأمريكية ليسجل اسمه في تاريخ بريطانيا كأفضل خامس في القفز الطويل.

في ذلك العام لم يكن في الميدان سوى رذروفورد أفضل منه، وعلق حينها: «قبل سنوات كنت أستلهم منه وكان أيقونتي والآن أنا معه منافساً».

في 2016 قفز برامبل 8 أمتار و14 سنتيمتراً في مونديال الصالات في ولاية أوريجون لكن التأهل لأولمبياد بكين كان يحتاج سنتيمتراً آخر والإصابة لم تسعفه.

أنهى برامبل ألعاب الكومنولث 2018 في المركز الخامس لكن بدون راتب و في ظل جائحة كورونا لم يكن أمامه سوى البحث عن عمل، ويعلق:«كنت إذا لم أجد أحداً في المنزل أقفز فوق السياج لأضع الشحنة».

يتمرن برامبل يومياً الآن مع مدرب ليحقق مسافة التأهل (8 أمتار و21 سنتيمتراً) المطلوبة للتأهل للأولمبياد، ويعتقد بأنه قادر على ذلك ويبدو أن الكثيرين يعتقدون ذلك بعد وصول التبرعات لـ14 ألف استرليني.