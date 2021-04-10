شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فريق هوندا يعود لسباقات الدراجات النارية قبيل بطولة البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة - رويترز

قال فريق هوندا المنافس في بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية السبت، إن سائقه الإسباني مارك ماركيز بطل العالم ست مرات حصل على الضوء الأخضر للعودة للسباقات بعد تعافيه من إصابة في الذراع أنهت مبكراً مسيرته في موسم 2020.

ويأتي قرار العودة قبل سباق جائزة البرتغال الكبرى المقرر في الأسبوع المقبل.

وتعرض ماركيز (28 عاماً) لكسر في الذراع خلال الجولة الافتتاحية للموسم الماضي في خيريس بإسبانيا في يوليو/تموز وخضع بعدها لثلاث عمليات جراحية ولم يشارك بعد ذلك في أي سباق طوال العام.

وقال فريق هوندا في بيان: «في الوقت الحالي يستطيع ماركيز العودة للسباقات».

وغاب ماركيز عن تجارب واختبارات ما قبل الموسم وعن أول جولتين من موسم 2021 في قطر، بينما شارك شتيفان برادل بديلاً له في المرتين.

وعبر ماركيز عن سعادته بقرار السماح له بالعودة قائلاً عبر تويتر: «أمضيت 10 أشهر صعبة تخللتها لحظات من الغموض واليأس والأمل».

وأضاف: «لكن الآن يمكنني الاستمتاع بشغفي من جديد. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل في بورتيماو».

وسيقام السباق البرتغالي بمنطقة بورتيماو البرتغالية في 18 إبريل/نيسان الجاري.