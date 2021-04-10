شكرا لقرائتكم خبر عن نيكس ينتفض وينتصر على جريزليز في الوقت الإضافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

سجل آر.جيه باريت 20 نقطة وتألق في الوقت الإضافي، ليقود نيويورك نيكس للفوز 133-129 على ممفيس جريزليز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وساهم باريت في قيادة نيكس ليعود في النتيجة وينتفض بشكل مثير للإعجاب بعد هزيمتين متتاليتين بفارق نقطتين أمام بروكلين نتس وبوسطن سيلتيكس.

وأحرز باريت عشر نقاط في آخر ست دقائق من الوقت الأصلي عندما كان نيكس متأخراً بفارق 13 نقطة، كما ساهم في إدراك التعادل 114-114 قبل 8.8 ثانية على نهاية الربع الرابع.

وكان باريت بين ستة لاعبين من نيكس سجلوا أكثر من عشر نقاط، بينما أحرز إيمانويل كويكلي 20 نقطة أيضاً وساهم ديريك روز في 19 نقطة، فيما سجل أليك بيركس 16 من 19 نقطة في الربع الرابع والوقت الإضافي.

وتصدر جا مورانت المسجلين في الفريقين برصيد 26 نقطة، لكن فريقه ممفيس جريزليز خسر للمباراة الرابعة على التوالي.

وأنهى جريزليز الربع الأول لصالحه 35-23 وتقدم 60-51 بين الشوطين، وكذلك تقدم الفريق 81-67 قبل 4:48 دقيقة على نهاية الربع الثالث، لكن نيكس أنهى هذا الربع بعدما قلص الفارق ليدخل الربع الرابع والنتيجة 90-83 لصالح جريزليز، قبل أن يقلب المباراة لصالحه ويتعادل ويقتنص الفوز في الوقت الإضافي.