شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ومروان يقودان هجوم الزمالك أمام تونجيث.. وزيزو على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة تونجيث السنغالى، فى المباراة التى ستجمعهما فى السادسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وضم التشكيل كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد "زيزو" وحميد أحداد.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

السيناريو الوحيد لتأهل الزمالك هو تحقيق الفوز أمام تونجيث بإستاد القاهرة، وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر بإستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.