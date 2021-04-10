شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وتونجيث يصلان استاد القاهرة استعدادًا للقاء دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، فريقا الزمالك وتونجيث السنغالى لاستاد القاهرة الدولى استعدادًا للمباراة التى ستجمعهما فى السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وحرص لاعبو الزمالك على معاينة أرض الملعب فور الوصل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرًا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

السيناريو الوحيد لتأهل الزمالك هو تحقيق الفوز أمام تونجيث بإستاد القاهرة، وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر بإستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك فة مواجهة تونجيث كالتالى..

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.