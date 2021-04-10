شكرا لقرائتكم خبر عن آلام المعدة تبعد والتر بواليا عن مران الأهلي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الجماعية ظهر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن والتر بواليا مهاجم الفريق يخضع حاليًا لبعض الفحوصات الطبية؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد شكواه من آلام المعدة.

كما واصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.. وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا أمس؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة. وينتظر الجهاز الفني نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني، ودوري أبطال أفريقيا؛ من أجل التركيز في الموجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة، في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.