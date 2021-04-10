شكرا لقرائتكم خبر عن آلام المعدة تبعد والتر بواليا عن مران الأهلي .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غاب والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات الفريق الجماعية ظهر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.
من جانبه قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن والتر بواليا مهاجم الفريق يخضع حاليًا لبعض الفحوصات الطبية؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد شكواه من آلام المعدة.
كما واصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.. وكان اللاعب قد تغيب عن مباراة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا أمس؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة.
وينتظر الجهاز الفني نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته.
واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة سلبية من التدريبات بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أمس في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، طالبهم فيها بغلق صفحة مباراة سيمبا التنزاني، ودوري أبطال أفريقيا؛ من أجل التركيز في الموجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.
ويستعد الأهلي لخوض عدة مواجهات مهمة، في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة النصر يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.