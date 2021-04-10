شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يلقي محاضرة فنية للاعبى الزمالك قبل التحرك لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في الثالثة عصر اليوم قبل التحرك لاستاد القاهرة استعدادا لخوض لقاء تونجيث السنغالي.

وسيشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية لتطبيقها في المباراة، وسيعلن خلالها كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض المباراة.

ويستعد الزمالك للقاء بطل السنغال في السادسة مساء اليوم في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة

قبل مباراة اليوم، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.