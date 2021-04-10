شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن غياب محمد هانى عن مبارة النصر فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق بشد في العضلة الضامة، ولن يلحق بمباراة النصر في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق؛ من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأوضح أن موعد إعلان جاهزية محمد هاني وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق لم يتحدد بعد، وسيكون وفقا لتحسن حالة اللاعب من خلال البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة، بعد الفوز على سيمبا التنزاني أمس بهدف نظيف أحرزه محمد شريف، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد لخوض عدة مباريات مهمة في المنافسات المحلية، تبدأ بمواجهة فريق النصر يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 من مواجهات كأس مصر.