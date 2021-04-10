شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر في الإسماعيلية لمتابعة ودية منتخب السويس 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2006 ، في الإسماعيلية لحضور مباراة منتخب الإسماعيلية والسويس الودية المقرر لها اليوم من أجل متابعة عدد من اللاعبين المقرر إنضمامهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

تنظم منطقة الإسماعيلية ودية بين منتخب الإسماعيلي و منتخب السويس ، بناء علي اتفاق بين محمود جابر ، و رؤساء المناطق من أجل تنظيم مباريات ودية لمنتخبات 2003 المحافظات لإختيار لاعبين للمنتخب.

قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، مشاركة منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، في بطولة كأس العرب للشباب التي تنطلق في مصر خلال الفترة المقبلة.

ووافق الاتحاد العربى لكرة القدم على اسناد تنظيم ثلاثة من بطولاته للموسم الحالي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وهي على النحو التالي: ⁃ كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو المقبل.

⁃ كأس العرب للمنتخبات الوطنية للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين.

⁃ كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بطلب إلى الاتحاد العربي خلال الشهر الماضي مبديا استعداده لتنظيم البطولات الثلاثة.