سبورتنج يهزم الزمالك فى ثانى أيام الدورة المجمعة الأولى بدورى سيدات اليد

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج، على نظيره الزمالك بنتيجة 24/31 فى إطار ثانى أيام الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دورى سيدات اليد للموسم المحلى 2021/2020 .

وشهد أول أيام الدورة المجمعة الأولى التى تستضيفها صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر فوز الأهلى على الزمالك أمس الجمعة بنتيجة 33/24.

فيما تشهد الجولة الأخيرة فى هذه الدورة المجمعة لقاءين بين الزمالك مع الشمس وسبورتنج مع الأهلى.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأوليمبى.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و 24 إبريل الجارى.