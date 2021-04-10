شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وتونجيث في ختام دور المجموعات الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور نادي الزمالك مباراة الفريق اليوم مع تونجيث السنغالي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التى يتطلع فيها الزمالك للفوز على أن يفوز أيضاً الترجي التونسي على مولودية الجزائر في الجولة ذاتها حتى يصعد الأبيض لربع نهائي البطولة.

في التقرير التالي ، نرصد أهم المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك وتونجيث :

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الزمالك وتونجيث؟

ج: الزمالك يلتقي مع تونجيث بإستاد القاهرة، في السادسة مساء اليوم.

س: ما هو ترتيب المجموعة قبل مباراة بطلي مصر والسنغال؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الترجي صدارة المجموعة بـ 10 نقاط ثم مولودية الجزائر يأتي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأخيرا تونجيث في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

س: ما هو سيناريو تأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال؟

ج: السيناريو الوحيد لتأهل الزمالك هو تحقيق الفوز أمام تونجيث بإستاد القاهرة، وانتظار فوز الترجي على مولودية الجزائر بإستاد رادس، ليصبح الترتيب النهائي للمجموعة وقتها، الترجي بالمركز الأول بـ 13 نقطة والزمالك بالمركز الثاني بـ 8 نقاط متفوقا على مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد في المواجهات المباشرة بعد التعادل في القاهرة والفوز في الجزائر، وأخيرا يأتي تونجيث بالمركز الرابع بـ 4 نقاط.

ج: من المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارتيرون مباراة الزمالك وتونجيث بتشكيل مكون من محمود جنش في حراسة المرمي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام في الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومحمود شيكابالا ومروان حمدي في الهجوم.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة تونجيث اليوم؟