شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يحصد 4 ميداليات في بطولة كأس أفريقيا بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطني للكيك بوكسينج في حصد 4 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و ميداليتين فضيتين في منافسات بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسيج المقامة في دولة الكاميرون خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري.

وفاز اللاعب محمود خالد بالميدالية الذهبية وأيضا اللاعب محمد عبد الله بالميدالية الذهبية فيما فازت بالميدالية الفضية اللاعبة إيمان هاني وشهد هيثم.

وخلال منافسة شرسة مع الدول الأفريقية المشاركة في بطولة كأس إفريقيا بالكاميرون نجح الفراعنة في تحقيق أول ميداليات دولية يحصل عليها المنتخب الوطني للعبة في المشاركة الأولى لهم في بطولة قارية.

وتستكمل غدا الأحد، منافسات نهائيات كأس إفريقيا للكيك بوكسينج حيث تتصارع مصر مع الكاميرون على انتزاع صدارة البطولة الإفريقية وسط تحيز تحكيمي لأصحاب الأرض في البطولة.

وأشاد محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بنجاح لاعبي المنتخب بحصد أول ميداليات دولية تضاف إلى سجل الاتحاد التي تعد بداية الطريق لاستمرار حصد المزيد من الميداليات والمراكز المتقدمة من أجل رفع أسم مصر عاليا بين الدول المنافسة.

ويضم منتخب الكيك بوكسينج المشاركة في بطولة كأس إفريقيا كل من محمود خالد، محمد عبد الله، محمد إسماعيل، إيمان هاني، شهد هيثم، إكرام السيد.

ويترأس البعثة محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، محمد الزعيم إداري البعثة، زينب مأمون حكم دولي، نوره أنور حكم دولي، مريم يحي مدربة السيدات، عبد الهادي عبد السلام ومحمد فيكس مدربين منتخب الرجال.