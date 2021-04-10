شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لفخر الدين بن يوسف والصحراوى على هامش مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى لاعبا النادى الإسماعيلى تدريبات منفردة صباح اليوم السبت على هامش مران الدراويش، تحت إشراف أخصائى التأهيل “إيهاب البوب” ، ويجهز الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق للمشاركة فى مواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة،حيث تأكد غياب فخر الدين بن يوسف مهاجم وجناح الإسماعيلى عن مواجهة الإنتاج الحربى، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة المصرى الأخيرة، التى استعاد الدراويش فيها مسيرة الانتصارات بعد غياب طويل بهدفين مقابل هدف.

فخر الدين بن يوسف حصل على بطاقة صفراء خلال مواجهات (سموحة وبيراميدز والمصرى) ليحرم من المشاركة باللقاء المقبل طبقا للائحة.

وحرص إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى على الإشادة باللاعبين وتقديم الشكر لهم على الأداء القتالى الذى قدموه أمام المصرى البورسعيدى ليسهم فى خطف الفريق انتصارا بعد غياب طويل.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.